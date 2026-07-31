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Banorët prisnin përgjigje për ujin, dështon mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë – VIDEO

31/07/2614:11

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Banorët prisnin përgjigje për ujin, dështon mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë. Ka dështuar të zhvillohet ditën e sotme mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë, për shkak të mungesës së kuorumit të nevojshëm.

 

 

Në mbledhje nuk ishte paraqitur asnjë prej këshilltarëve të grupit të Partisë Demokratike, ndërsa për shkak të numrit të pamjaftueshëm të anëtarëve të pranishëm, mbledhja u shty për një datë tjetër.

 

Pika e parë e rendit të ditës parashikonte informacion nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë mbi situatën e furnizimit me ujë, problematikat aktuale dhe masat e ndërmarra për garantimin e furnizimit të rregullt të qytetarëve.

 

Ndërkohë, jashtë sallës ishin mbledhur banorë të zonës së Qafë Gjashtës, të cilët shprehen se prej rreth tre muajsh përballen me mungesën e furnizimit me ujë.

 

Banorët reaguan me pakënaqësi pas shtyrjes së mbledhjes, duke e konsideruar mungesën e këshilltarëve dhe moszhvillimin e saj si një tjetër tallje me shqetësimin e tyre, për të cilin prisnin përgjigje dhe zgjidhje. Saranda Web

 

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