Firmosi “pavarësinë” e Delvinës dhe Konispolit, Ardit Bido fshin videon nga Facebook
Firmosi “pavarësinë” e Delvinës dhe Konispolit, Ardit Bido fshin videon nga Facebook
Deputeti Ardit Bido ka fshirë nga faqja e tij në Facebook videon ku njoftonte firmosjen e propozimit për Reformën Administrativo-Territoriale 2.0 dhe deklaronte se Delvina dhe Konispoli do të vazhdonin të mbeteshin bashki më vete.
Videoja, e publikuar pas firmosjes së propozimit nga deputetët e mazhorancës, anëtarë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale, nuk rezulton më në faqen e tij. Ende nuk dihen arsyet e fshirjes dhe deri më tani Bido nuk ka dhënë një shpjegim publik për këtë veprim.
Në reagimin e tij, deputeti deklaronte se Saranda, Delvina, Konispoli, Himara dhe Finiqi do të mbeteshin bashki më vete. Por postimi solli edhe kundërshti të shumta në rrjetet sociale, jo vetëm për argumentet e përdorura për ruajtjen e këtyre bashkive, por edhe për mënyrën se si Bido argumentonte bashkimin e Selenicës me Vlorën.
“Lumi i Vlorës i takon Vlorës. Prandaj, me kërkesën e banorëve, Selenica do të bashkohet me Vlorën”, deklaronte Bido në postimin që shoqëronte videon.
Ky argument u bë pjesë e debatit dhe reagimeve në rrjetet sociale.
Nëse fshirja e videos lidhet me këto kundërshti, me argumentet për bashkimin e Selenicës me Vlorën apo me një arsye tjetër, mbetet ende e paqartë.
Propozimi për Reformën Administrativo-Territoriale 2.0 parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Delvina dhe Konispoli nuk janë përfshirë mes bashkive që propozohet të shkrihen, ndërsa Selenica, sipas propozimit të depozituar, parashikohet t’i bashkohet Vlorës. Saranda Web
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