Taverna AFA në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier
Taverna AFA në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier.
Kërkohet kandidat me eksperiencë pune dhe njohuri të gjuhës angleze.
Të interesuarit mund të kontaktojnë 069 21 00 565
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për kushtet e punës, pagën dhe marrëdhënien e punësimit është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Pas apartamenteve, në shënjestër edhe makinat e motorët me qira, platformat do t’i raportojnë të ardhurat në Tatime
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
20/07/2620:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
20/07/2620:06
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
20/07/2620:06
Suvenire nga Saranda – Shegë
20/07/2620:06
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
20/07/2620:06