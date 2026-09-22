Tatimet kërkojnë mbledhjen me forcë të taksave për bizneset që nuk paguajnë në kohë
Tatimet kërkojnë mbledhjen me forcë të kësteve të tatimfitimit, në fokus bizneset që nuk paguajnë në kohë
Administrata Tatimore ka propozuar një ndryshim ligjor që do të lejonte mbledhjen me forcë të kësteve të parapagimit të tatimit mbi fitimin, në rastet kur bizneset nuk i shlyejnë ato brenda afateve. Propozimi i është paraqitur Ministrisë së Financave dhe pritet të shqyrtohet për t’u përfshirë në paketën e re fiskale. Lajmi u bë i ditur nga drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Ilir Binaj, gjatë raportimit në Komisionin e Nismave Qytetare.
Sipas Binajt, aktualisht këstet e parapagimit nuk konsiderohen detyrim i mbledhshëm me forcë deri në mbylljen e deklaratës vjetore. Kjo, sipas tij, vështirëson arkëtimin dhe mund të krijojë probleme të mëdha likuiditeti për bizneset, pasi detyrimi grumbullohet dhe kërkohet i plotë në fund të vitit.
Tatimi mbi fitimin parapaguhet çdo muaj ose çdo tremujor, duke u përllogaritur mbi rezultatet financiare të vitit të mëparshëm. Në fund të vitit 2025, rreth 35.5% e detyrimeve të papaguara të bizneseve lidhej pikërisht me këtë tatim.
Gjatë këtij viti, të ardhurat nga tatimi mbi fitimin kanë shënuar rënie me 5.1% krahasuar me një vit më parë. Drejtori i Tatimeve e lidhi këtë ecuri edhe me rritjen e deklarimit të pagave dhe pagesën e sigurimeve shoqërore, të cilat shtojnë kostot e kompanive dhe ndikojnë në uljen e fitimit të tatueshëm.
Administrata Tatimore paralajmëroi gjithashtu zgjerimin e kontrolleve në tregtinë online dhe në sektorin e shërbimeve mjekësore. Kontrollet për pagat në këtë sektor pritet të nisin në fund të vitit 2026 dhe të vazhdojnë gjatë vitit të ardhshëm.
Kreu i Tatimeve deklaroi se deri më 31 gusht 2026 janë fshirë rreth 41 miliardë lekë detyrime tatimore, shifër që ai e raportoi në rreth 450 milionë euro.
Për kompensimin e TVSH-së së fermerëve janë paraqitur 4,104 kërkesa. Prej tyre, 2,906 janë miratuar, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të shqyrtohet. Vlera e përgjithshme e kërkesave llogaritet në rreth 10 milionë euro. Saranda Web
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