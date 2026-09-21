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Ministri kërkon shkrirjen e zinxhirit drejtues të Policisë në Sarandë dhe ngritjen e një Task-Force

21/09/2613:19

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Pas atentatit në Sarandë, ministri Demo kërkon shkrirjen e zinxhirit drejtues dhe ngritjen e një Task-Force

Vrasja e Artan Myrtajt në qendër të Sarandës ka vënë në lëvizje strukturat më të larta të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit.

Ministri i ri i Brendshëm, Ervin Demo, ka zhvilluar një takim me drejtuesit e policisë në qarqe, ku në qendër të diskutimeve ka qenë atentati i ndodhur një ditë më parë në Sarandë.

 

 

Mësohet se Demo ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj drejtuesve të policisë, ndërsa ka urdhëruar shkrirjen e të gjithë zinxhirit drejtues të Sarandës.

 

Ministri ka kërkuar gjithashtu ngritjen e një Task-Force të posaçme, e cila, sipas të njëjtave burime, do të përbëhet nga dhjetë efektivë dhe specialistë. Grupi do të qëndrojë në Sarandë dhe do të angazhohet në hetimin e atentatit ndaj Myrtajt, si dhe të ngjarjeve të tjera kriminale të regjistruara në qytet.

 

Gjatë takimit, Demo i është drejtuar edhe drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, duke kërkuar forcimin e sigurisë në shkolla dhe hartimin e një plani të detajuar për kontrollin e territorit.

 

Vendimet vijnë pas atentatit ku mbeti i vrarë 44-vjeçari Artan Myrtaj, ndërsa u plagos edhe një 73-vjeçar, kalimtar i rastit. Hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve vijojnë.

 

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