Delvina triumfon në Memaliaj, reagon pas humbjes në derbi
Delvina triumfon në Memaliaj, reagon pas humbjes në derbi
Delvina është rikthyer te fitorja, duke marrë tri pikë në transfertën ndaj Memaliajt. Skuadra delvinjote fitoi me rezultatin 2-4, duke reaguar pas humbjes në derbin ndaj Butrintit.
Protagonist për Delvinën ishte Igli Gjeci, i cili realizoi dy gola, ndërsa rrugën e rrjetës e gjetën edhe Horipelay dhe Nikolla, me nga një gol secili.
Me katër gola të shënuar në transfertë, Delvina lë pas humbjen e javës së kaluar dhe merr një fitore të rëndësishme për vazhdimësinë e kampionatit.
Memaliaj 2-4 Delvina
⚽ Igli Gjeci ×2
⚽ Horipelay
⚽ Nikolla
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