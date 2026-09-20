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Delvina triumfon në Memaliaj, reagon pas humbjes në derbi

20/09/2620:27

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Delvina triumfon në Memaliaj, reagon pas humbjes në derbi

Delvina është rikthyer te fitorja, duke marrë tri pikë në transfertën ndaj Memaliajt. Skuadra delvinjote fitoi me rezultatin 2-4, duke reaguar pas humbjes në derbin ndaj Butrintit.

 

Delvina triumfon në Memaliaj, reagon pas humbjes në derbi

 

Protagonist për Delvinën ishte Igli Gjeci, i cili realizoi dy gola, ndërsa rrugën e rrjetës e gjetën edhe Horipelay dhe Nikolla, me nga një gol secili.

 

Me katër gola të shënuar në transfertë, Delvina lë pas humbjen e javës së kaluar dhe merr një fitore të rëndësishme për vazhdimësinë e kampionatit.

Memaliaj 2-4 Delvina
⚽ Igli Gjeci ×2
⚽ Horipelay
⚽ Nikolla

 

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