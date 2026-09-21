Vrau ish-partneren 25-vjeçare dhe plagosi veten për të sajuar një sulm
Vrau ish-partneren 25-vjeçare dhe plagosi veten për të sajuar një sulm
Një 25-vjeçare është vrarë me thikë mbrëmjen e 20 shtatorit në Igumenicë, ndërsa për krimin dyshohet ish-partneri i saj, 27 vjeç. Sipas raportimeve të mediave greke, i riu ka pranuar më pas para policisë se e kishte goditur 25-vjeçaren pas një debati mes tyre.
E reja u gjet e mbuluar me gjak dhe pa ndjenja pranë një kioske në zonën e shtegut të biçikletave në Igumenicë. Ekipi i urgjencës që mbërriti në vendngjarje konstatoi vdekjen e saj. Viktima kishte marrë një goditje të rëndë me thikë në qafë.
Ishin ndarë një muaj më parë
Sipas informacioneve të deritanishme, 25-vjeçarja dhe 27-vjeçari kishin qenë në një lidhje, por ishin ndarë rreth një muaj më parë.
Në dëshminë e tij, 27-vjeçari mësohet se ka pretenduar se mes tyre kishte pasur një debat për mosmarrëveshje financiare dhe se gjatë konfliktit e kishte goditur të renë me thikë.
Plagosi veten dhe sajoi historinë e sulmit nga katër persona
Një nga elementet që po hetohet lidhet me përpjekjen e dyshuar të 27-vjeçarit për të fshehur atë që kishte ndodhur.
Fillimisht, ai u kishte thënë autoriteteve se ndërsa ndodhej me ish-partneren në shtegun e biçikletave, ishin sulmuar nga katër persona të maskuar, të cilët më pas ishin larguar.
27-vjeçari u gjet edhe vetë me plagë në gjoks. Sipas informacioneve të raportuara nga mediat greke, plagët dyshohet se ia kishte shkaktuar vetes, ndërsa versioni fillestar për sulmin nga katër persona rezultoi i rremë. Rrethanat krijuan dyshime se vetëplagosja ishte pjesë e përpjekjes për ta paraqitur ngjarjen si një sulm ndaj të dyve.
Më pas, sipas raportimeve, 27-vjeçari ndryshoi versionin dhe pranoi se pas debatit kishte goditur me thikë 25-vjeçaren. Ai deklaroi gjithashtu se thikën e kishte hedhur gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Arma e dyshuar e krimit u lokalizua më pas nga policia.
Pas vetëplagosjes së dyshuar, 27-vjeçari telefonoi Qendrën Operacionale të Policisë së Thesprotisë. Ai u transportua fillimisht në urgjencën e Igumenicës dhe më pas në Spitalin e Përgjithshëm të Filiates, ku sipas raportimeve ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Autoritetet greke po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht motivin dhe dinamikën e vrasjes, si dhe veprimet e 27-vjeçarit pas krimit. Saranda Web
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