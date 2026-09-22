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Ndahet nga jeta At Kristo Papa, prifti i parë i Sarandës pas rënies së komunizmit

22/09/268:07

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Ndahet nga jeta At Kristo Papa, prifti i parë i Sarandës pas rënies së komunizmit 

Është ndarë nga jeta mëngjesin e sotëm, 22 shtator 2026, në spitalin e Janinës, At Kristo Papa, një prej figurave të respektuara të komunitetit ortodoks të Sarandës dhe zonës.

 

Ndahet nga jeta At Kristo Papa, prifti i parë i Sarandës pas rënies së komunizmit

 

At Kristo Papa lindi në vitin 1938 në Aliko. Përfundoi Shkollën Pedagogjike të Gjirokastrës, në degën e gjuhës greke për shkollat e minoritetit, por nuk mundi ta ushtronte profesionin e mësuesit, pasi familja e tij konsiderohej e persekutuar nga regjimi komunist.

 

Pas rikthimit të lirisë së besimit, jeta e tij mori një tjetër rrugë. Ai ishte prifti i parë i dorëzuar nga i ndjeri Kryepeshkop Anastas dhe prifti i parë që shërbeu për shumë vite në kishën Shën Harallambi në qytetin e Sarandës.

 

Me përkushtimin e tij, At Kristo Papa u bë pjesë e ringritjes së jetës fetare pas dekadave të komunizmit dhe një figurë e dashur për shumë besimtarë.

At Kristo Papa do të përcillet për në banesën e fundit në vendlindjen e tij, në Aliko, të mërkurën, 23 shtator, në orën 10:00.

 

Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe e respektuan.

U prehtë në paqe!

 

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