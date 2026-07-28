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Supermarket Gjordeni në Ksamil kërkon Punonjëse raftesh dhe Staf shërbimi

28/07/2610:49

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Supermarket Gjordeni në Ksamil  kërkon të punësojë:

 

– Punonjëse raftesh

– Staf shërbimi

 

Kontakt: 069 97 63 310

 

Supermarket Gjordeni në Ksamil

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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