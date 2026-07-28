Supermarket Gjordeni në Ksamil kërkon Punonjëse raftesh dhe Staf shërbimi
Supermarket Gjordeni në Ksamil kërkon të punësojë:
– Punonjëse raftesh
– Staf shërbimi
Kontakt: 069 97 63 310
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