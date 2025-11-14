Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët – VIDEO
Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët
Një akt i rëndë dhune ka ndodhur ditën e djeshme në qendër të Konispolit, ku një maturant me inicialet E.K. dhe kushërira e tij 12-vjeçare janë sulmuar brutalisht nga pesë persona të ardhur nga fshati Shëndëlli. Lajmi dhe pamjet e para u publikuan nga Konispoli Web, i cili ka siguruar edhe videon e momentit të sulmit.
View this post on Instagram
Ngjarja ka ndodhur teksa të dy ndodheshin brenda automjetit të tyre. Autorët janë afruar dhe, duke përdorur shkopinj bejzbolli, kanë goditur me egërsi të riun dhe të miturën, ndërkohë që kanë shkatërruar totalisht automjetin, duke e goditur nga të gjitha anët.
Pas sulmit, maturanti dhe vajza e mitur janë transportuar me urgjencë në spital. Sipas të dhënave të para, ata kanë plagë të shumta, ndërsa i riu ka pësuar tronditje të rëndë në kokë si pasojë e goditjeve të përsëritura.
Komunikata zyrtare e Policisë
Sipas njoftimit të shpërndarë sot nga Policia e Shtetit:
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Konispol referuan materiale në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit N. D., 18 vjeç, F. A., 18 vjeç, O. L., 19 vjeç dhe një të mitur 17 vjeç, banues në fshatin Shëndelli, Konispol, pasi më datë 13.11.2025, në Konispol, kanë goditur me mjete të forta dhe kanë dëmtuar shtetasin E. K., 18 vjeç, si dhe i kanë dëmtuar automjetin. Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.”
Policia deri në këtë moment ka shpallur në kërkim katër prej autorëve, ndërsa vijojnë procedurat hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë.
Video copyright Konispoli Web
