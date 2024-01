Spektakël fishekzjarresh në Sarandë, qytetarët festojnë Vitin e Ri në Shëtitore – VIDEO

Qindra qytetarë në Sarandë kanë pritur ardhjen e Vitit të ri 2024 në Shëtitoren e qytetin.

Për të festuar me qytetarët ka qenë edhe kryetari i bashkisë Sarandë Oltion Çaçi, i cili ka uruar të gjithë qytetarët e Sarandës për të vijuar me pas me një spektakël fishekzjarresh në të gjithë qytetin.