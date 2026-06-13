Pas publikimit në Saranda Web, reagon Spitali: Nuk kemi mungesë ilaçesh dhe materiale mjekësore
Pas publikimit në Saranda Web, reagon Spitali: Nuk kemi mungesë ilaçesh dhe materiale mjekësore. Pas publikimit të shqetësimit të qytetarëve lidhur me mungesën e materialeve të mjekimit, Drejtoria e Spitalit Sarandë ka dërguar një reagim për Saranda Web.
Sipas sqarimit zyrtar, spitali mohon të ketë mungesa të materialeve mjekësore dhe thekson se janë marrë të gjitha masat për furnizimin e nevojshëm.
“Spitali Sarandë ka marrë të gjitha masat për furnizimin me materiale mjekimi dhe aktualisht nuk ka mungesa”, thuhet në reagim.
Drejtoria sqaron se qytetarët në fjalë kanë kërkuar një shërbim pranë Repartit të Urgjencës, ndërkohë që sipas saj ky shërbim nuk ofrohet në urgjencë, por pranë shërbimit ambulator.
Megjithatë, sipas reagimit zyrtar, qytetarëve u është mundësuar shërbimi i kërkuar dhe janë orientuar që në ditët në vijim ta marrin atë pranë Qendrës Shëndetësore.
“Qytetarët në fjalë kanë kërkuar një shërbim pranë Repartit të Urgjencës, shërbim i cili nuk ofrohet pranë Urgjencës, por pranë shërbimit ambulator. Megjithatë, qytetarëve ju mundësua shërbimi i kërkuar dhe u rekomandua për ditët në vazhdim të marrin shërbim pranë Qendrës Shëndetësore”, përfundon reagimi i Drejtorisë së Spitalit Sarandë.
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