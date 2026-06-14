Panajot Zoto promovon në Sarandë romanin “Liana” – VIDEO
Panajot Zoto promovon në Sarandë romanin “Liana”
U promovua në Sarandë romani “Liana”, vepra më e re e autorit dhe gazetarit Panajot Zoto, një rrëfim që sjell në vëmendje sfidat, sakrificat dhe shpresat e shqiptarëve gjatë viteve të tranzicionit dhe emigrimit. Ky aktivitet kulturor u organizua nga Klubi i Krijuesve Jonianë.
Libri, i botuar në vitin 2026, përbëhet nga 162 faqe të ndara në 11 kapituj. Në qendër të ngjarjeve është personazhi Liana, një grua që përballet me vështirësi të shumta jetësore, duke nisur nga një familje e varfër tradicionale shqiptare, martesa pa dëshirën e saj, emigrimi në Greqi dhe përpjekjet për t’u integruar në një realitet të ri.
Përmes historisë së saj, autori trajton tema të rëndësishme shoqërore si varfëria, emigracioni, korrupsioni, besnikëria, solidariteti, mbajtja e fjalës dhe lufta për mbijetesë. Romani pasqyron gjithashtu transformimet e mëdha që përjetoi Shqipëria pas vitit 1990, periudhë e shoqëruar me ndryshime politike, ekonomike dhe sociale, si dhe valën e madhe të emigrimit drejt Greqisë.
Një pjesë e rëndësishme e veprës ndalet te përvoja e emigrantëve shqiptarë, vështirësitë për të siguruar dokumentet, paragjykimet, sfidat e integrimit dhe sakrificat e familjeve që kërkonin një jetë më të mirë jashtë vendit. Nëpërmjet personazheve të ndryshëm, autori sjell histori që pasqyrojnë realitetin e asaj kohe si në Shqipëri ashtu edhe në Greqi.
Me një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme, të pasuruar me figura letrare dhe personazhe me botë të pasur shpirtërore, “Liana” synon të jetë jo vetëm një vepër artistike, por edhe një dëshmi e një periudhe të rëndësishme historike për shqiptarët.
Mesazhi kryesor që përcillet në roman është se pavarësisht sfidave, humbjeve dhe padrejtësive, njeriu mund të gjejë forcën për të ecur përpara. Përmes historisë së Lianës, Panajot Zoto sjell një rrëfim mbi qëndresën, dashurinë, identitetin dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Ky aktivitet u transmentua drejtpërdrejt nëpërmjet Saranda Web
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