Hotel Ari në Sarandë kërkon Pjatalarëse dhe Sanitare
Hotel Ari në Sarandë kërkon të punësojë Pjatalarëse dhe Sanitare
Ambient i sigurt dhe kushte të mira pune
Kontakt për info & aplikim 069 271 9975
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