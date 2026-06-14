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Hotel Ari në Sarandë kërkon Pjatalarëse dhe Sanitare

14/06/2610:20

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Hotel Ari në Sarandë kërkon të punësojë Pjatalarëse dhe Sanitare 

 

Ambient i sigurt dhe kushte të mira pune

 

Kontakt për info & aplikim 069 271 9975

 

 

Hotel Ari në Sarandë kërkon punonjëse për mirëmbajtje dhe pastrim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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