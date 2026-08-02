“Spartaku në Urën e Kardhiqit” – Shkëlqim Hajno sjell librin e tij më të ri
“Spartaku në Urën e Kardhiqit”, libri më i ri i gazetarit dhe publicistit Shkëlqim Hajno
“Spartaku në Urën e Kardhiqit” është libri më i ri i gazetarit dhe publicistit të njohur Shkëlqim Hajno, i cili vjen para lexuesit këtë herë me një përmbledhje tregimesh satiro-humoristike.
Libri është botuar nga Shtëpia Botuese “Neraida”, nën kujdesin e shkrimtarit, poetit dhe përkthyesit Jani Malo, dhe tashmë ka nisur rrugëtimin drejt lexuesve në Tiranë, Sarandë, Gjirokastër dhe qytete të tjera.
“Spartaku në Urën e Kardhiqit”, satira dhe humori në librin e Shkëlqim Hajnos
Në librin “Spartaku në Urën e Kardhiqit”, Shkëlqim Hajno sjell tregime ku humori, ironia dhe satira ndërthuren me jetën e përditshme, njerëzit, zakonet dhe mënyrën karakteristike të të folurit në Jug të Shqipërisë.
Vetë titulli i librit vjen nga një prej tregimeve të përfshira në vëllim, ku autori ndërton me humor një situatë rreth mësimit të historisë dhe figurës së Spartakut.
Ngjarja zhvillohet në një mjedis shkollor, ku mësuesi përpiqet t’ua bëjë nxënësve sa më të kuptueshme kryengritjen e Spartakut, duke përdorur shembuj nga vende dhe njerëz që ata njohin.
Kështu, historia e Romës së lashtë dhe e gladiatorit Spartak “zhvendoset” përmes krahasimeve humoristike në realitetin lokal: Kapua, Lajthishta e Vogël, Lajthishta e Madhe dhe, në fund, Ura e Kardhiqit.
Pikërisht prej kësaj situate lind edhe titulli karakteristik “Spartaku në Urën e Kardhiqit”.
Si lindi “Spartaku” në Urën e Kardhiqit?
Në tregimin që i jep emrin librit, një prind shkon në shkollë për të interesuar për djalin e tij, Velon, nxënës i klasës së pestë. Ai përfundon duke ndjekur edhe orën e historisë, ku mësues Avenir Laku shpjegon kryengritjen e Spartakut.
Për t’ua bërë ngjarjet historike më konkrete nxënësve, mësuesi përdor krahasime me realitetin e zonës. Spartakun e krahason me një banor të njohur të fshatit, ndërsa pozicionet e ushtrive i vendos, figurativisht, në Lajthishtën e Vogël dhe Lajthishtën e Madhe.
Kulmi humoristik vjen kur mësuesi shpjegon mënyrën se si ushtria e Spartakut shpëtoi nga rrethimi, duke i krahasuar bimët e përdorura për zbritjen nga shkëmbinjtë me kulprat e Urës së Kardhiqit.
Dy ditë më vonë, kur Veloja ngrihet për të treguar mësimin, krahasimet e mësuesit janë ngulitur aq fort në mendjen e tij, sa historia merr një version krejt tjetër:
Spartaku tashmë ngjan me Sulejmanin e Fatimesë, ushtritë pozicionohen në Lajthishtën e Vogël e të Madhe, ndërsa ushtarët “këpusin kulpra në Urën e Kardhiqit” për t’u shpëtuar kundërshtarëve.
Një situatë e thjeshtë shkollore shndërrohet kështu në satirë, ku humori buron nga përplasja mes historisë së largët dhe realitetit të afërt të fshatit.
Shkëlqim Hajno sjell para lexuesit një libër satiro-humoristik
Përmes “Spartaku në Urën e Kardhiqit”, gazetari dhe publicisti Shkëlqim Hajno i rikthehet një forme të të shkruarit ku personazhet, dialogët, shprehjet popullore dhe situatat e jetës së përditshme bëhen burim humori.
Në qendër nuk qëndron vetëm batuta. Përmes saj evidentohen mënyra e të menduarit, raportet mes njerëzve, shkolla, fshati, kujtesa dhe një realitet shoqëror që autori e sjell përmes gjuhës së personazheve.
Vetë Hajno ka shprehur mirënjohjen për stafin e Shtëpisë Botuese “Neraida” dhe veçanërisht për Jani Malon, për punën në realizimin dhe botimin e librit.
Ku mund të blihet libri “Spartaku në Urën e Kardhiqit”?
Libri “Spartaku në Urën e Kardhiqit” ka dalë tashmë në shitje dhe, sipas autorit, mund të gjendet në disa qytete:
Në Tiranë: në Librarinë “Adrion”, në Pallatin e Kulturës. Libri mund të porositet gjithashtu përmes Shtëpisë Botuese “Neraida” në numrin 069 207 1483.
Në Sarandë: libri gjendet në librarinë “Toena”, në rrugën “Skënderbeu”, si dhe në “Kançeleria”, në lagjen nr. 3. Për informacion mund të kontaktohet edhe në numrin 069 58 02464.
Në Gjirokastër: libri mund të gjendet në librarinë në zonën “18 Shtatori”, te Lili Zeka.
Me “Spartaku në Urën e Kardhiqit”, Shkëlqim Hajno sjell një botim të ri ku historia, kujtesa lokale dhe personazhet e jetës së përditshme takohen përmes humorit dhe satirës, duke i dhënë librit edhe një identitet të fortë jugor. Saranda Web
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