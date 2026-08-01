Me 5 kg kanabis drejt Sarandës dhe Ksamilit, arrestohen 3 persona pranë urës së Kakomesë
Me 5 kg kanabis drejt Sarandës dhe Ksamilit, arrestohen 3 persona pranë urës së Kakomesë. Tre persona janë arrestuar nga Policia e Sarandës pas një hetimi 3-javor me metoda speciale, në kuadër të operacionit të koduar “Transportuesit”.
Sipas Policisë, në pranga kanë rënë A. N., 31 vjeç, dhe A. C., 30 vjeç, të dy banues në Lukovë, si dhe K. J., 26 vjeç, banues në Sarandë. Ata u kapën në rrugën Nivicë–Sarandë, pranë urës së Kakomesë, teksa lëviznin me dy automjete. Në makinën e drejtuar nga A. N., ku ndodhej edhe A. C., Policia gjeti dhe sekuestroi rreth 5 kilogramë lëndë të dyshuar cannabis sativa.
Sipas hetimeve, droga dyshohet se po transportohej për t’u shitur në Sarandë dhe Ksamil, ndërsa K. J. dyshohet se lëvizte me automjetin tjetër për të kontrolluar itinerarin dhe për të sinjalizuar në rast të pranisë së Policisë.
Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari. Saranda Web
Avokati kundërshton deklaratën e Policisë: K.J. nuk ka lidhje me ngjarjen, është arrestuar pa prova
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