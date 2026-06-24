Spagoo Restaurant në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Pjatalarës/e
Spagoo Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e dhe punonjës/e Pjatalarës/e (Lanxhiere).
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 799 4707
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