Sonte ora 19:00 Adrian Gurma i ftuar në emisionin SKANER, nga gazetarja Shpresa Dine

Një emision i ri fillon nga mbrëmja e sotme në transmentim të drejtpërdrejt në Saranda Web.

Gazetarja Shpresa Dine, me përvojën më të gjatë në gazetari në Sarandë, sjell emisionin SKANER ‐ emision i ideuar me në formatin e intervistave të drejtpërdrejta rreth aktualitetit në zonën e Sarandës.

Përgjatë emisionit, përveç pyetjeve të drejtuara nga gazetarja Shpresa Dine, do të ndërthuren edhe pyetje nga ndjekësit që do të vijnë me komente në transmentimin Live në faqen e facebook të Saranda Web.

Na ndiqni, sonte ora 19:00

Emisioni mund të ndiqet edhe në televizorat smart, duke e lidhur tranmentimin nga faqja facebook në televizorin tuaj.