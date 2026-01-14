logo
Skandal në shkollën "Adem Sheme" në Sarandë: fëmijët lihen jashtë për disa minuta vonesë

14/01/26

Skandal në shkollën “Adem Sheme” në Sarandë: fëmijët lihen jashtë për disa minuta vonesë

 

Një situatë alarmante dhe e papranueshme është denoncuar pranë Saranda Web nga prindër të nxënësve të shkollës “Adem Sheme” në Sarandë. Sipas tyre, drejtori i shkollës ka marrë një vendim ekstrem dhe të pashpjegueshëm: ka lënë fëmijët jashtë ambienteve të shkollës, vetëm sepse janë paraqitur disa minuta me vonesë.

 

Skandal në shkollën “Adem Sheme” në Sarandë: fëmijët lihen jashtë për disa minuta vonesë Një situatë alarmante dhe e papranueshme është denoncuar pranë Saranda Web nga prindër të nxënësve të shkollës “Adem Sheme” në Sarandë. Sipas tyre, drejtori i shkollës ka marrë një vendim ekstrem dhe të pashpjegueshëm: ka lënë fëmijët jashtë ambienteve të shkollës, vetëm sepse janë paraqitur disa minuta me vonesë.

 

 

Prindërit shprehen të indinjuar dhe të shqetësuar, duke theksuar se janë njoftuar për ngjarjen nga vetë fëmijët e tyre. Ata ngrenë një pyetje thelbësore që kërkon përgjigje urgjente:

Po sikur fëmijët të mos kishin mundur të njoftonin? Ku do të shkonin këta fëmijë? Kush do të mbante përgjegjësi për sigurinë e tyre?

 

Lënia e nxënësve jashtë portës së shkollës nuk është disiplinë, por papërgjegjshmëri e rëndë. Shkolla është institucion edukimi dhe mbrojtjeje, jo vend ndëshkimi absurd, aq më tepër kur bëhet fjalë për fëmijë të mitur.

 

Prindërit theksojnë se ky veprim ka shkaktuar frikë dhe pasiguri te fëmijët, duke cenuar rëndë ndjenjën e sigurisë që duhet të ofrojë çdo institucion arsimor. Ata kërkojnë sqarime të menjëhershme nga drejtoria e shkollës dhe ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse arsimore.

 

Saranda Web i bën thirrje Drejtorisë Arsimore dhe Bashkisë Sarandë të reagojnë pa vonesë. Siguria e fëmijëve nuk është opsion, por detyrim ligjor dhe moral.

 

Skandal në shkollën “Adem Sheme” në Sarandë: fëmijët lihen jashtë për disa minuta vonesë

Skandal në shkollën “Adem Sheme” në Sarandë: fëmijët lihen jashtë për disa minuta vonesë
