Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë – VIDEO
Prindër dhe nxënës protestë në Shkollën “Adem Sheme” në Sarandë, JO klasave me 38 nxënës.
Vetëm një ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor, prindër dhe nxënës të shkollës 9-vjeçare “Adem Sheme” në Sarandë dolën në protestë dhe bojkotuan mësimin.
Shkak u bë bashkimi i dy klasave të 8-ta në një të vetme me 38 nxënës, vendim që ata e quajnë të papranueshëm.
Prindërit thanë për Saranda Web se kanë kërkuar takim me drejtorinë e shkollës, por kërkesa nuk është pranuar.
Ata shprehen të vendosur të vazhdojnë protestën derisa të gjendet një zgjidhje.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda – Shegë
09/09/2518:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
09/09/2518:18
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
09/09/2518:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
09/09/2518:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
09/09/2518:18