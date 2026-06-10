logo
0
Rezervime Suvenire

Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier

10/06/2617:55

Shperndaje:

Anija turistike Vikingen kërkon të punësojë:

 

Punonjës/e për shitjen e biletave. Të komunikojë Italisht dhe/ose Anglisht.

Kuzhinier

Ndihmës Kuzhinier

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 067 644 4090

 

Anija turistike Vikingen SARANDA WEB

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier

Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier
ILLYRIAN Hotel në Ksamil kërkon Recepsioniste. Ofrohet akomodim

ILLYRIAN Hotel në Ksamil kërkon Recepsioniste. Ofrohet akomodim
Bizneset turistike në Sarandë në alarm: Ndërprerjet e energjisë po dëmtojnë sezonin turistik

Bizneset turistike në Sarandë në alarm: Ndërprerjet e energjisë po dëmtojnë sezonin turistik
Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon staf

Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon staf
Policia sqaron situatën: Pistoleta që gjetën policët e bashkisë ishte lodër

Policia sqaron situatën: Pistoleta që gjetën policët e bashkisë ishte lodër
Gjendet një pistoletë mes luleve në shëtitoren e Sarandës, Policia në kërkim të &#8220;pronarit&#8221;

Gjendet një pistoletë mes luleve në shëtitoren e Sarandës, Policia në kërkim të “pronarit”

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.