Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier
Anija turistike Vikingen kërkon të punësojë:
Punonjës/e për shitjen e biletave. Të komunikojë Italisht dhe/ose Anglisht.
Kuzhinier
Ndihmës Kuzhinier
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 067 644 4090
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