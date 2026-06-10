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Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon staf

10/06/2612:33

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Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:

 

Receptionist turni i Tretë
Punonjës për parkim (me leje drejtimi)
Kamarier
Sanitare

 

Kontakt: 069 911 6616

 

Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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