Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon staf
Franklin Premium Apart-Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
Receptionist turni i Tretë
Punonjës për parkim (me leje drejtimi)
Kamarier
Sanitare
Kontakt: 069 911 6616
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