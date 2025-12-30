S’ka më Polici Bashkiake: Reforma që shuan autonominë vendore dhe e kthen në strukturë kombëtare
Një projektligj i ri për Policinë Bashkiake sjell transformim rrënjësor të këtij institucioni, duke e larguar ndjeshëm nga modeli aktual i një strukture thjesht administrative në varësi të bashkive dhe duke e afruar drejt një organizimi të unifikuar në nivel kombëtar, me hierarki, standarde dhe kontroll të centralizuar shtetëror.
Ndryshe nga ligji i mëparshëm, i cili e parashikon Policinë Bashkiake si një strukturë administrative të çdo bashkie, pa një drejtim qendror dhe me organizim të miratuar nga kryetari i bashkisë, projektligji i ri e shpall atë institucion të administratës publike me status të veçantë. Për herë të parë krijohet Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Bashkiake në nivel qendror, duke vendosur një organizim me 2 nivele, ku struktura vendore, në këtë rast bashkitë, lidhet drejtpërdrejt me një autoritet qendror. Ky ndryshim shënon kalimin nga një polici bashkiake e fragmentuar dhe e decentralizuar, drejt një strukture kombëtare të unifikuar.
Krijimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Bashkiake dhe rritja e rolit të ministrit të Brendshëm dhe të prefektit e zhvendosin ndjeshëm vendimmarrjen nga pushteti vendor drejt qendrës, edhe pse financimi mbetet përgjegjësi e bashkive. Kjo krijon një paradoks: bashkitë paguajnë, por nuk drejtojnë.
Në krahasim me vendet e rajonit dhe Bashkimit Europian, ky model përfaqëson një devijim të qartë. Në Itali, Francë apo Spanjë, policitë bashkiake janë nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kryetarëve të bashkive, ndërsa shteti kufizohet në vendosjen e kornizës ligjore dhe standardeve minimale. Shqipëria, përkundrazi, po ndërton një strukturë lokale me komandë qendrore, duke dobësuar autonominë vendore dhe llogaridhënien ndaj komunitetit.
Zgjerimi i kompetencave të Policisë Bashkiake – nga menaxhimi i hapësirave publike te siguria në plazhe, emergjencat, proceset zgjedhore dhe ndërhyrjet në ndërtimet pa leje – ngre dyshime mbi kapacitetet reale të kësaj strukture dhe rrezikun e mbivendosjes me Policinë e Shtetit. Pa burime dhe trajnim adekuat, rrezikohet që kjo të mbetet një listë ambicioze në letër, por problematike në praktikë.
Edhe ndryshimet në rekrutim dhe drejtim, megjithëse paraqiten si hapa drejt profesionalizimit, përqendrojnë më shumë pushtet në nivel qendror. Emërimi i drejtorit të përgjithshëm nga qeveria dhe përfshirja e ministrisë në përzgjedhjen e stafit kufizojnë rolin e bashkive dhe hapin debat për politizim të mundshëm.
Reforma synon rend, standarde dhe uniformitet, por kostoja mund të jetë e lartë për demokracinë lokale. Pyetja thelbësore mbetet nëse Policia Bashkiake po reformohet për t’u shërbyer më mirë qytetarëve, apo po shndërrohet në një instrument tjetër të centralizimit të pushtetit.
