Sirocco Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë Pjatalarëse
Sirocco Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:
🔹 Pjatalarëse me kohë të plotë për turnin e pasdites.
✅ Ofrohen:
– Pagesë e kënaqshme
– Kushte pune të favorshme
Për info & aplikime kontaktoni +355 67 562 0360
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