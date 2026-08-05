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Sirocco Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë Pjatalarëse

05/08/2612:00

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Sirocco Restaurant në Sarandë kërkon të punësojë:

🔹 Pjatalarëse me kohë të plotë për turnin e pasdites.

 

Ofrohen:

– Pagesë e kënaqshme
– Kushte pune të favorshme

 

Për info & aplikime kontaktoni +355 67 562 0360

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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