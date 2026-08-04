Parking publik te gjimnazi “Hasan Tahsini”, miratohet kalimi i territorit në pronësi të Bashkisë
Parking publik te gjimnazi “Hasan Tahsini”, miratohet kalimi i territorit në pronësi të Bashkisë Sarandë
Në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak Sarandë u miratua kërkesa e Bashkisë Sarandë për kalimin në pronësi të territorit që përfshin sipërfaqen e gjimnazit “Hasan Tahsini”.
Sipas Bashkisë Sarandë, në territorin pas gjimnazit “Hasan Tahsini” planifikohet ndërtimi i një parkingu publik, i cili do të administrohet nga vetë bashkia.
“Në territorin pas gjimnazit ‘Hasan Tahsini’ do të ndërtojmë një parking publik. Parkingun do ta menaxhojmë ne”, u bë e ditur nga përfaqësuesit e Bashkisë gjatë mbledhjes.
Propozimi për kalimin e territorit në pronësi të Bashkisë Sarandë u hodh për votim dhe mori votat e shumicës së këshilltarëve, duke u miratuar.
Ndërtimi i parkingut synon të krijojë hapësira të reja parkimi në këtë pjesë të qytetit, ndërsa detaje të tjera mbi projektin, kapacitetin dhe afatet e realizimit pritet të bëhen të ditura në vijim. Saranda Web
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