Shkëlqim Selmani vjen para publikut me librin “Fjala ime” me 140 poezi
Libri i parë me poezi i autorit sarandiot Shkëlqim Selmani, me titull “Fjala ime”, ka dalë këto ditë në qarkullim, duke sjellë për lexuesit një vëllim poetik që përmbledh krijimtarinë dhe ndjeshmërinë artistike të një autori të njohur në Sarandë. Botimi është realizuar nga shtypshkronja 2M Botime dhe përmban rreth 200 faqe, me një tirazh fillestar prej 100 kopjesh.
Emri i Shkëlqim Selmani nuk është i panjohur për lexuesit e letërsisë në jug të Shqipërisë. Prej vitesh ai ka botuar poezi në shtypin letrar dhe në revista periodike, ndërsa krijimet e tij janë përfshirë edhe në dy botime të “Almanak”-ut të poetëve të Janjarit. Krahas botimeve në shtyp, Selmani ka ndarë herë pas here me publikun edhe në rrjetet sociale poezi me tematikë të gjerë dhe vlera artistike, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e lexuesve për forcën e vargut, ndjeshmërinë dhe mesazhet që përcjellin.
Në librin “Fjala ime”, Shkëlqim Selmani shfaqet si një poet që artikulon mendimin e tij letrar dhe filozofik me guxim dhe sinqeritet. Poezitë e tij trajtojnë tema të ndryshme të jetës dhe shoqërisë, duke reflektuar përvojat, ndjesitë dhe vëzhgimet e autorit për realitetin që e rrethon. Vëllimi përmbledh rreth 140 poezi, të cilat ndërtojnë një mozaik të pasur poetik, ku secila krijim ka peshën dhe vendin e vet brenda strukturës së librit.
Titulli “Fjala ime” mbart një domethënie të veçantë për autorin, pasi përfaqëson identitetin e tij krijues dhe mënyrën personale të të shprehurit në poezi. Krijimet e Selmanit janë përshkruar si një buqetë poetike me ngjyra dhe emocione të ndryshme, që synojnë të ngrohin shpirtin e lexuesit dhe të nxisin reflektim në kohë të ndryshme.
Shprehja popullore “Fjala gdhend gurin, fjala nderon edhe burrin” duket se i përshtatet mirë këtij vëllimi poetik. Në vargjet e tij, Shkëlqim Selmani gdhend fjalën me kujdes dhe ndjeshmëri, duke krijuar poezi ku nuk ka fjalë të tepërta, por një përzgjedhje të menduar të vargjeve që ndërtojnë një stil të veçantë artistik. Në shumë prej krijimeve të tij, autori trajton edhe fenomene të ndryshme të shoqërisë, duke i artikuluar ato herë drejtpërdrejt dhe herë përmes nënkuptimeve poetike.
Për të njohur më nga afër stilin dhe tematikën e poezisë së Shkëlqim Selmanit, më poshtë publikohen tre poezi të shkëputura nga vëllimi i tij i sapobotuar “Fjala ime”.
Saranda ime
Të dua për vetullën e harkuar
mbi syrin e kaltër të Jonit
për shkallët e gurta
gdhendur me pikën e lotit.
Të admiroj
për dyzet shenjtorët martirë
që enden si ëngjëj në hapësirë
për njerëzit e qetë dhe të zgjuar,
Sarandë gji, o perlë e bekuar.
Vuaj
për shejtanët që jetën na e nxinë
me ndarjen, përçarjen, babëzinë;
prandaj vuaj shumë Saranda ime,
se dhunshëm ta vranë bukurinë.
Ende të dua
për shpirtin tënd madhështor
strehë e shpirtit tim paqësor
dhe e shumë njerëzve si unë
që të deshën e të duan shumë.
Speleologët e dinin
që në atë shpellë mistike
dyzet shenjtorë ndrinin
në kohët antike.
U larguan barbarët
i kërkuan arbanët
nuk gjetën shenjtorët
ju shfaqën shejtanët.
Pika
Në vetëdije ngulitur
si një pikëz
në realitetin kozmik
mahnitem
nga madhësia e pikës.
Planeti ynë
a s’është një pikë
në pafundësinë
e një tabloje
kozmike?
Unë, ti, ai, ajo
a nuk jemi një pikë
në fund të një kënaqësie
erotike?
Me botimin e këtij vëllimi poetik, Shkëlqim Selmani hedh një hap të rëndësishëm në rrugën e tij krijuese, duke sjellë për lexuesit një përmbledhje poezish që ndërthurin ndjeshmërinë, reflektimin dhe kritikën shoqërore. Botimi i “Fjala ime” shënon fillimin e një kapitulli të ri në krijimtarinë e autorit, ndërsa lexuesit kanë tashmë mundësinë të njohin nga afër botën poetike të një autori që prej vitesh ka qenë aktiv në jetën letrare të jugut të vendit. Saranda Web
