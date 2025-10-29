Shërbimet online po rëndojnë kostot mbi qytetarët më të pambrojtur
Digjitalizimi i shërbimeve publike përmes portalit “e-Albania” është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të administratës, por në të njëjtën kohë po sjell sfida serioze për mijëra qytetarë që nuk kanë njohuritë apo mundësitë për t’u përshtatur me këtë realitet të ri.
Shumë prej tyre – veçanërisht të moshuarit, banorët e zonave rurale apo personat me vështirësi ekonomike – po hasin pengesa të mëdha për të kryer veprime bazike si aplikimi për dokumente, certifikata, pensione apo ndihmë ekonomike.
Mungesa e aftësive për të përdorur kompjuterin, telefonin inteligjent apo email-in, por edhe mosnjohja e procedurave ligjore, i detyron shumë qytetarë të kërkojnë ndihmë nga të tjerë për shërbimet online. Shpesh, ata paguajnë qendra interneti, noterë apo persona të tjerë për të kryer një shërbim që në thelb duhet të jetë falas dhe i aksesueshëm për të gjithë.
Në mungesë të sporteleve fizike apo zyrave ndihmëse, qytetarët drejtohen tek struktura të tjera – si zyrat sociale, OJF-të apo qendrat ligjore – të cilat, edhe pse përpiqen të ndihmojnë, nuk kanë as burimet dhe as kompetencat për të zëvendësuar institucionet shtetërore.
Në disa raste, vetë punonjësit publikë janë detyruar të hyjnë në llogaritë personale të qytetarëve për t’i ndihmuar gjatë aplikimeve, një praktikë që përbën rrezik për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave personale.
Kjo situatë ka krijuar një shtresë të re kostosh të fshehura – qytetarët që nuk arrijnë të përdorin vetë sistemin, paguajnë për ndihmë. Për rrjedhojë, digjitalizimi që synonte lehtësim dhe efikasitet, po kthehet në pengesë dhe përjashtim për më të pambrojturit.
Ekspertët e administratës publike theksojnë se zhvillimi teknologjik duhet të ecë paralelisht me ndihmën për qytetarët në sportele fizike dhe me fushata ndërgjegjësuese. Digjitalizimi pa asistencë, trajnim dhe qasje të barabartë nuk është progres – është përjashtim.
Shqipëria po ecën drejt administratës dixhitale, por nëse kjo rrugë nuk shoqërohet me ndihmë konkrete për qytetarët që kanë më shumë nevojë, atëherë digjitalizimi mund të kthehet në një mur të padukshëm që ndan qytetarët me shtetin e tyre.
