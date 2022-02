Sekretarja e Jashtme e Britanisë: Po s’e ndalëm, sot është Ukraina, nesër është Ballkani

Kryeministri britanik Boris Xhonson ka paralajmëruar se Moska po planifikon “luftën më të madhe në Evropë që prej vitit 1945”.

“Të gjitha shenjat janë se plani, në disa kuptime, tashmë ka filluar”, tha ai për BBC-në.

“Duhet ta ndalojmë Putinin, sepse ai nuk do të ndalet në Ukrainë. Ai ka qenë shumë i qartë – ambicia e tij nuk e çon vetëm në marrjen e kontrollit të Ukrainës, ai dëshiron ta kthejë kohën pas, në mesin e viteve 1990 apo edhe para kësaj” tha Sekretarja e Jashtme britanike, Liz Truss

“Shtetet baltike janë në rrezik… edhe Ballkani Perëndimor. Putini i ka thënë të gjitha këto publikisht, se ai dëshiron të krijojë Rusinë e Madhe, se ai dëshiron të kthehet në situatën siç ishte më parë, ku Rusia kishte kontroll mbi zona të mëdha të Evropës Lindore. Mund të jetë Ukraina javën e ardhshme, por cili vend do të jetë më pas?” – ishte konstatimi i sekretares britanike.

Sekretarja e Jashtme britanike, Liz Truss tha: “Ne qëndrojmë me Ukrainën dhe do të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtarë për t’iu përgjigjur këtij akti të tmerrshëm agresioni”.

“Duhet ta ndalojmë Putinin, sepse ai nuk do të ndalet në Ukrainë. Ai ka qenë shumë i qartë – ambicia e tij nuk e çon vetëm në marrjen e kontrollit të Ukrainës, ai dëshiron ta kthejë kohën pas, në mesin e viteve 1990 apo edhe para kësaj”.

“Ne qëndrojmë me Ukrainën dhe do të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtarë për t’iu përgjigjur këtij akti të tmerrshëm agresioni”, tha Sekretarja e Jashtme britanike, Liz Truss.