logo
0
Rezervime Suvenire

Sarandë | Policia shpall në kërkim disa persona të paidentifikuar, dhunuan dy persona pas një konflikti

17/01/2610:39

Shperndaje:

Sarandë | Policia shpall në kërkim disa persona të paidentifikuar, dhunuan dy persona pas një konflikti

 

Policia e Sarandës ka proceduar penalisht dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim disa persona të tjerë ende të paidentifikuar, të dyshuar për përfshirje në një ngjarje dhune të ndodhur në qytet.

 

 

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet procedurale në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit K. B., 34 vjeç dhe N. M., 24 vjeç, banues në Sarandë.

 

Këta shtetas dyshohet se më datë 15.01.2026, gjatë një konflikti për motive të dobëta, në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë të paidentifikuar, kanë goditur me sende të forta dhe grushte shtetasit B. C., 41 vjeç dhe V. M., 38 vjeç, banues në Sarandë.

 

Policia bën me dije se vijon puna intensive për identifikimin dhe kapjen e të gjithë personave të përfshirë në konflikt, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Edi Rama me kryetarët e bashkive: askush nuk rikandidon pa firmosur hartat e “Paketës së Maleve”

Edi Rama me kryetarët e bashkive: askush nuk rikandidon pa firmosur hartat e “Paketës së Maleve”
Sarandë | Policia shpall në kërkim disa persona të paidentifikuar, dhunuan dy persona pas një konflikti

Sarandë | Policia shpall në kërkim disa persona të paidentifikuar, dhunuan dy persona pas një konflikti
Kur ligji përdoret si justifikim dhe fëmijët harrohen: rasti i shkollës “9 Tetori” në Sarandë

Kur ligji përdoret si justifikim dhe fëmijët harrohen: rasti i shkollës “9 Tetori” në Sarandë
Pas publikimit në Saranda Web, dy fëmijët rikthehen pas 6 muajsh në bankat e shkollës

Pas publikimit në Saranda Web, dy fëmijët rikthehen pas 6 muajsh në bankat e shkollës
Rriten çmimet e referencës edhe për fshatin. Harta e çmimeve në Sarandë, Delvinë, Konispol, Finiq dhe Himarë

Rriten çmimet e referencës edhe për fshatin. Harta e çmimeve në Sarandë, Delvinë, Konispol, Finiq dhe Himarë
Unioni i Gazetarëve Sarandë ndan çmimet “Gazetar i Vitit 2025”: Media si mision, jo privilegj

Unioni i Gazetarëve Sarandë ndan çmimet “Gazetar i Vitit 2025”: Media si mision, jo privilegj

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.