Sarandë | Policia shpall në kërkim disa persona të paidentifikuar, dhunuan dy persona pas një konflikti
Policia e Sarandës ka proceduar penalisht dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim disa persona të tjerë ende të paidentifikuar, të dyshuar për përfshirje në një ngjarje dhune të ndodhur në qytet.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet procedurale në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit K. B., 34 vjeç dhe N. M., 24 vjeç, banues në Sarandë.
Këta shtetas dyshohet se më datë 15.01.2026, gjatë një konflikti për motive të dobëta, në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë të paidentifikuar, kanë goditur me sende të forta dhe grushte shtetasit B. C., 41 vjeç dhe V. M., 38 vjeç, banues në Sarandë.
Policia bën me dije se vijon puna intensive për identifikimin dhe kapjen e të gjithë personave të përfshirë në konflikt, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.
