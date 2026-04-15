logo
0
Rezervime Suvenire

Sarandë/ Nuk ka më vende në Varrezat e Limionit, Bashkia: shkoni në Volloder

15/04/2613:41

Shperndaje:

Drejtoria e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Sarandë ka dalë me një njoftim të përsëritur për agjencitë funerale dhe banorët e qytetit, duke bërë të ditur se në Varrezat e Limionit nuk ka më hapësira të lira për varrime të reja.

 

Sipas këtij njoftimi, për shkak të situatës së krijuar, të gjitha varrimet e reja duhet të orientohen drejt varrezave publike në Volloder, të cilat mbeten aktualisht alternativa e vetme për përballimin e nevojave të komunitetit.

 

Në të njëjtën kohë, autoritetet lokale sqarojnë se në Varrezat e Limionit do të lejohen vetëm varrimet në varre familjare, në rastet kur ekziston hapësirë brenda tyre.

 

Bashkia Sarandë u bën thirrje qytetarëve dhe subjekteve përkatëse të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë këtë orientim, duke e konsideruar si një masë të domosdoshme për menaxhimin e kapaciteteve të kufizuara në varrezat publike të qytetit. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.