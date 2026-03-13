Bashkia Sarandë tender 470 milionë lekë për zyra dhe magazinë të Ndërmarrjes së Shërbimeve në Volloder

13/03/26 19:09

Bashkia Sarandë ka shpallur një procedurë të re prokurimi publik për ndërtimin e një zyre dhe magazine në shërbim të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike në zonën e Volloderit. Procedura është shpallur si “procedurë e hapur për punë”, duke u dhënë mundësi operatorëve ekonomikë të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e këtij projekti.

 

 

Sipas dokumentacionit zyrtar, autoriteti kontraktor është Bashkia Sarandë, me adresë në Rrugën “Abedin Dino”, Lagjja nr. 1 në Sarandë. Projekti mban numrin e referencës REF-78818-03-10-2026 dhe ka si objekt ndërtimin e një strukture të re administrative dhe magazinuese për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, e cila pritet të përmirësojë organizimin dhe funksionimin e shërbimeve komunale në qytet.

 

Fondi limit i parashikuar për këtë investim është 39,442,010 lekë pa TVSH. Duke përfshirë TVSH-në 20%, që arrin në 7,888,402 lekë, vlera totale e projektit shkon në 47,330,412 lekë me TVSH.

 

Sipas të dhënave të tenderit, projekti klasifikohet punime të ndërtimit për magazina. Afati i zbatimit të kontratës është parashikuar 180 ditë nga momenti i lidhjes së saj me operatorin fitues.

 

Operatorët ekonomikë të interesuar mund të paraqesin ofertat e tyre deri më 27 mars 2026, në orën 09:00, moment në të cilin do të bëhet edhe hapja e ofertave.

 

Ky projekt synon të përmirësojë infrastrukturën e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike në Sarandë, duke krijuar hapësira të reja për administrim dhe magazinim të pajisjeve dhe materialeve që përdoren në shërbimet komunale të qytetit.

 

