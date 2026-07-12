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Hotel ZEKA në Ksamil kërkon Sanitare për sezonin turistik

12/07/2613:02

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Hotel Zeka në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare Hoteli

 

Ofrohet kushte pune dhe pagë shumë e mirë.

 

Për info & aplikime kontaktoni 069 27 55 970

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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