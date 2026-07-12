Hotel ZEKA në Ksamil kërkon Sanitare për sezonin turistik
Hotel Zeka në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare Hoteli
Ofrohet kushte pune dhe pagë shumë e mirë.
Për info & aplikime kontaktoni 069 27 55 970
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