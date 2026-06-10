Gjendet një pistoletë mes luleve në shëtitoren e Sarandës, Policia në kërkim të “pronarit”
Gjendet një pistoletë mes luleve në shëtitoren e Sarandës, Policia në kërkim të “pronarit”
Një armë zjarri është gjetur mëngjesin e sotëm në shëtitoren e qytetit të Sarandës. Bëhet fjalë për një pistoletë të tipit “Glock”, e cila është konstatuar e hedhur mes luleve në një nga lulishtet përgjatë shëtitores “Naim Frashëri”.
Arma është pikasur në orët e para të mëngjesit nga efektivë të Policisë Bashkiake të Sarandës, të cilët kanë siguruar menjëherë vendin e ngjarjes deri në mbërritjen e shërbimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë.
Pas mbërritjes në vendngjarje, ekspertët dhe grupi hetimor kanë kryer veprimet procedurale, ndërsa arma është sekuestruar për ekzaminime të mëtejshme.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarjeje, për të identifikuar personin që e ka hedhur armën dhe për të verifikuar nëse ajo mund të jetë përdorur më parë në ndonjë aktivitet kriminal.
Hetimet janë në vijim. Saranda Web
Policia sqaron situatën: Pistoleta që gjetën policët e bashkisë ishte lodër
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Taksistët protestojnë para Bashkisë Sarandë, kërkojnë zgjidhje për konkurrencën e pandershme dhe parkimet
Suvenire
Suvenire nga Saranda
10/06/2610:33
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
10/06/2610:33
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
10/06/2610:33
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
10/06/2610:33
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
10/06/2610:33