Saranda shpreson se Shqipëria do të Bëhet dhe 56% besojnë tek Adriatik Lapaj

4 ditë më parë Saranda Web hapi Sondazhin duke u drejtuar qytetarëve me pyetjen: Nëse votimet do të zhvilloheshin sot, për cilën parti do të votonit?

Në sondazh deri tani janë përgjigjur 2479 qytetarë dhe 56% e tyre ose 1361 janë përgjigjur Shqëpëria Bëhet.

Në vendin e dytë rënditet Partia Socialiste me 20%, e ndjekur nga Partia Demokratike e Sali Berishës me 18%

Partia Demokratike e Lulzim Bashës është besuar nga vetëm 1% e të anketuarve.