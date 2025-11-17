Saranda pritet të përfshihet nga reshje të dendura dhe stuhi nga mbrëmja e sotme deri të enjten
Saranda pritet të përfshihet nga një situatë e paqëndrueshme atmosferike duke nisur nga mbrëmja e sotme, me reshje të dendura shiu, stuhi të forta dhe shkarkesa të shpeshta elektrike. Sipas të dhënave më të fundit të Institutit të Gjeoshkencave (IGJEO) dhe Shërbimit Meteorologjik Ushtarak (SHMU), moti i rënduar do të zgjasë deri në orët e para të së enjtes.
Për ditën e sotme, 17 nëntor, IGJEO dhe SHMU parashikojnë reshje mesatare deri lokalisht intensive në qarqet Shkodër, Lezhë dhe Vlorë – një zhvillim që prek edhe Sarandën si pjesë e këtij rajoni. Në Sarandë reshjet do të nisin mbrëmjen, duke u shndërruar për momente në rrebeshe të fuqishme, të shoqëruara me stuhi dhe vetëtima.
Në qarqet Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë dhe Gjirokastër, reshjet do të jenë të dobëta deri mesatare, ndërsa në pjesën tjetër të vendit parashikohen reshje të dobëta, me intensifikim në orët e pasdites.
E marta do të sjellë një përkeqësim të mëtejshëm të motit. Reshjet do të përfshijnë të gjithë territorin shqiptar, me intensitet më të lartë në disa zona:
Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër: reshje intensive deri shumë intensive
Lezhë: reshje intensive
Dibër, Durrës dhe Tiranë: reshje mesatare deri lokalisht intensive
Qarqet e tjera: reshje të dobëta deri mesatare
Gjithë vendi do të jetë nën ndikimin e shtrëngatave, ndërsa në Sarandë pritet një rritje e ndjeshme e intensitetit të reshjeve në orët e pasdites dhe mbrëmjes.
REKOMANDIME PËR BANORËT E SARANDËS
Shmangni lëvizjet e panevojshme gjatë periudhave të stuhive.
Kujdes në zonat pranë kanalizimeve, ku mund të ketë prurje të larta uji.
Parkoni automjetet larg pemëve dhe objekteve të paqëndrueshme.
Ndiqni njoftimet zyrtare dhe përditësimet e Saranda Web për situatën në kohë reale.
