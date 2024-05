Saranda Fish Festival: Një Festë e Trashëgimisë së Peshkimit dhe Kulturës

Për vite me radhë, peshkimi ka qenë një element i rëndësishëm i qytetit bregdetar të Sarandës, duke formuar identitetin dhe duke kontribuar në të ardhurat e komunitetit. Sot, i japim zë kësaj trashëgimie të pasur përmes “Saranda Fish Festival”, një ngjarje që premton të jetë një event historik me qëllim promovimin e vlerave të qytetit, traditës dhe historisë së tij.

Frymëzuar nga bukuritë dhe pasuritë natyrore të Sarandës, Saranda Fish Festival synon të garantojë një përvojë të paharrueshme për turistët e huaj dhe vendas. Duke u kthyer në një pikë pulsuese artistike, festivali do të ofrojë një sërë aktivitetesh dhe ngjarjesh që do të magjepsin të gjithë të pranishmit.

Programi i Festivalit

Data: 28 Maj – 1 Qershor

Vendi: Shëtitorja e Sarandës

Netë Plot Argëtim

Çdo mbrëmje, vizitorët do të kenë mundësinë të shijojnë një atmosferë të gjallë dhe të gjallëruar me aktivitete të ndryshme. Nga muzikë live e artistëve të njohur deri tek shfaqjet artistike, festivali do të jetë një vend ideal për të kaluar kohë cilësore me familjen dhe miqtë.

Lojra për Fëmijët

Për të vegjlit, festivali do të ofrojë një gamë të gjerë lojrash dhe aktivitetesh argëtuese. Organizatorët kanë menduar për çdo detaj për të siguruar që fëmijët të kenë një përvojë të paharrueshme, duke u argëtuar në mënyrë të sigurt dhe të mbikëqyrur.

Ushqim Tradicional

Një pjesë e rëndësishme e festivalit është, sigurisht, ushqimi. Vizitorët do të kenë mundësinë të shijojnë gatime tradicionale të zonës, veçanërisht pjatat me bazë peshku. Kuzhinierë të talentuar do të përgatisin receta të mrekullueshme që reflektojnë pasurinë gastronomike të Sarandës.

Filma dhe Muzikë

Nën qiellin e hapur, çdo natë do të ketë shfaqje filmash që tregojnë historinë dhe kulturën e rajonit, duke ofruar një mundësi unike për të mësuar më shumë rreth Sarandës dhe traditave të saj. Muzika, një tjetër element kyç i festivalit, do të përfshijë koncerte live dhe performanca DJ, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe festive.

Saranda Fish Festival nuk është vetëm një festë e peshkimit, por një festë e kulturës, traditës dhe mikpritjes shqiptare. Ejani dhe bashkohuni me ne për të krijuar kujtime të paharrueshme dhe për të festuar së bashku këtë trashëgimi të pasur që qyteti ynë ka për të ofruar.

Saranda Fish Festival është një mundësi e shkëlqyer për të përjetuar thellësinë e kulturës dhe traditës së peshkimit të Sarandës. Me një program të pasur dhe të larmishëm aktivitetesh, festivali do të jetë një ngjarje e paharrueshme për të gjithë pjesëmarrësit. Bashkohuni me ne për të festuar dhe për të mbështetur këtë nismë të rëndësishme që synon të ruajë dhe të promovojë trashëgiminë tonë të çmuar.

Ju mirëpresim!