Salla e qendrës kulturore “Myrteza Leka” në Delvinë drejt rikonstruksionit
Bashkia Delvinë ka shpallur tenderin për rikonstruksionin e pjesshëm të sallës së aktiviteteve në qendrën kulturore “Myrteza Leka”. Për ndërhyrjen janë parashikuar 20 milionë lekë me TVSH, ose rreth 218 mijë euro, të ndara në buxhetet e viteve 2026 dhe 2027. Salla ka një skenë dhe rreshta me ndenjëse për publikun, duke shërbyer si hapësirë për zhvillimin e aktiviteteve kulturore e artistike në qytet.
Rikonstruksioni pritet të përmirësojë kushtet për zhvillimin dhe ndjekjen e shfaqjeve, koncerteve dhe takimeve. Një sallë më funksionale do t’u shërbente artistëve vendas, të rinjve dhe publikut që merr pjesë në jetën kulturore të Delvinës. Megjithatë, ndërhyrjet konkrete do të përcaktohen nga projekti i zbatimit, pasi objekti i tenderit parashikon rikonstruksion të pjesshëm.
Financimi për këtë vit është 8 milionë e 844 mijë lekë me TVSH, ndërsa për vitin 2027 janë parashikuar 11 milionë e 156 mijë lekë me TVSH. Fondi limit i tenderit, pa TVSH, është 16.666.666,67 lekë. Paratë sigurohen nga fondet e investimeve të Bashkisë Delvinë, përmes transfertës së pakushtëzuar dhe Grantit të Bazuar në Performancë me financim të huaj.
Procedura është shpallur më 18 shtator, ndërsa afati për dorëzimin e ofertave dhe zhvillimin e tenderit është 9 tetori 2026. Në njoftimin e paraqitur nuk figuron ende një kompani fituese apo një vlerë e kontraktuar. Për realizimin e kontratës janë parashikuar tetë muaj: dy muaj për hartimin e projektit të zbatimit dhe gjashtë muaj për kryerjen e punimeve. Saranda Web