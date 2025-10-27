Rruga e Borshit, bypass-i në Ksamil dhe muzeu nënujor në Sarandë përfundojnë në qershor 2026
Ndërhyrjet që po zhvillohen në disa zona turistike të jugut të Shqipërisë, në kuadër të projektit për Integrimin Urban dhe Zhvillimin e Turizmit (PIUTD), financuar nga Banka Botërore, pritet të përfundojnë deri në verën e vitit 2026.
Një prej ndërhyrjeve kryesore është rruga turistike e Borshit, pjesë e segmentit bregdetar Sarandë–Borsh–Kuç. Punimet synojnë përmirësimin e qarkullimit dhe sigurisë rrugore, shtimin e pikave panoramike dhe integrimin me asetet kulturore të zonës.
Në kuadër të të njëjtit projekt parashikohet edhe restaurimi i Kalasë së Borshit, një objekt me vlerë historike që pritet të kthehet në pjesë të ofertës turistike dhe kulturore të rivierës jugore.
Në Ksamil po zhvillohet një ndërhyrje e gjerë për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe sistemit urban. Projekti përfshin ndërtimin e bypass-it të Ksamilit, që do të shmangë trafikun në qendër të fshatit dhe do të lehtësojë qarkullimin gjatë sezonit veror.
Punimet, me vlerë rreth 14 milionë euro, përfshijnë tre rrotullime rrugore, një urë të re dhe shtresëzimin e plotë të rrugës me standarde bashkëkohore. Krahas bypass-it, po kryhen edhe përmirësime urbane në qendër, shëtitore dhe në infrastrukturën e ujërave të ndotura e ndriçimit publik.
Ky segment është pjesë e komponentit të Bankës Botërore “Urban Upgrading and Infrastructure Improvement”, që synon ta shndërrojë Ksamilin në një model të zhvillimit të qëndrueshëm turistik në Mesdhe.
Në Sarandë është në fazë përgatitore projekti për muzeun e parë nënujor në Shqipëri, që do të fokusohet në trashëgiminë arkeologjike detare dhe gjetjet e zonës së Butrintit dhe Kepit të Qefalit. Sipas dokumenteve të projektit, muzeu do të ndërtohet pranë zonës së portit dhe pritet të shndërrohet në një qendër tërheqëse për vizitorë, duke diversifikuar ofertën kulturore të qytetit.
Projekti PIUTD financohet nga Banka Botërore me një total prej rreth 105 milionë dollarësh dhe ndahet në katër komponentë:
- Rikualifikim urban dhe infrastrukturë – 80.5 milionë USD
- Përmirësim i siteve turistike – 9.4 milionë USD
- Zhvillim i produkteve turistike – 10.1 milionë USD
- Mbështetje për zbatimin – 5.3 milionë USD
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, ecuria e projektit vlerësohet e kënaqshme, ndërsa pjesa më e madhe e punimeve në bashkitë përfituese është në fazë përfundimtare. Ndërhyrjet shtesë — përfshirë rrugën e Borshit, bypass-in e Ksamilit dhe muzeun nënujë — do të përfundojnë në qershor 2026.
