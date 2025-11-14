logo
0
Rezervime Suvenire

Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web

14/11/2514:05

Shperndaje:

Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web

 

Pas publikimit në Saranda Web të ankesës së banorëve të Metoqit për dëmtimin e urës dhe rrezikun serioz që paraqiste për kalimtarët, institucionet reaguan menjëherë.

 

Ditën e sotme ka përfunduar plotësisht riparimi i dëmtimeve në urë, duke e rikthyer atë të sigurt dhe të kalueshme për këmbësorë dhe automjete. Banorët e zonës shprehen se ndërhyrja ishte e domosdoshme, pasi prej ditësh situata rrezikonte aksidente.

 

Saranda Web do të vijojë të ndjekë nga afër problematikat e komunitetit dhe të vendos përballë përgjegjësisë institucionet sa herë që qytetarët ngrenë shqetësime që prekin sigurinë dhe jetën e përditshme.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri
Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web

Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web
Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët &#8211; VIDEO

Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët – VIDEO
Një histori frymëzuese nga Saranda: Kur ëndrrat marrin formë dhe sakrificat shpërblehen

Një histori frymëzuese nga Saranda: Kur ëndrrat marrin formë dhe sakrificat shpërblehen
Mandarinat e Konispolit mbeten në degë, fermerët me sytë nga Zoti dhe Qeveria &#8211; VIDEO

Mandarinat e Konispolit mbeten në degë, fermerët me sytë nga Zoti dhe Qeveria – VIDEO
Denoncimi në Polici: Më ka bërë thirrje në telefon për të më prishur qetësinë time

Denoncimi në Polici: Më ka bërë thirrje në telefon për të më prishur qetësinë time

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.