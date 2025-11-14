Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web
Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web
Pas publikimit në Saranda Web të ankesës së banorëve të Metoqit për dëmtimin e urës dhe rrezikun serioz që paraqiste për kalimtarët, institucionet reaguan menjëherë.
Ditën e sotme ka përfunduar plotësisht riparimi i dëmtimeve në urë, duke e rikthyer atë të sigurt dhe të kalueshme për këmbësorë dhe automjete. Banorët e zonës shprehen se ndërhyrja ishte e domosdoshme, pasi prej ditësh situata rrezikonte aksidente.
Saranda Web do të vijojë të ndjekë nga afër problematikat e komunitetit dhe të vendos përballë përgjegjësisë institucionet sa herë që qytetarët ngrenë shqetësime që prekin sigurinë dhe jetën e përditshme.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit