Qytetarja denoncon me video: Varrezat e Sarandës nuk janë pastruar nga ferrat, ujë s’ka

Pershendetje Saranda Web

Deshiroj tju shpreh shqetesimin ne lidhje me varrezat e qytetit e pikerisht per parcelen e vjeter.

Nga bashkia nuk kryhet asnje sherbim pastrimi e mirembajtje, gjithnje mungon uji ne cezma, eshte ne gjendje te mjeruar prej mbeturinave dhe ferrave.

Te gjitha sherbimet e pastrimit i bejne vete qytetaret, ose paguajne nga xhepi i tyre ato “zonja” qe duhet te benin punen e tyre per te cilen paguhen e jo te punojne centro me grep gjithe diten. Te dashurit tane qe prehen aty duhet te trajtohen me dinjitet e respekt !