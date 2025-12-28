logo
Qeveria merr vendimin: Lirohen 380 të burgosur, 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi

28/12/25

Qeveria “hap burgjet”: 380 të dënuar përfitojnë lirim të menjëhershëm, rreth 900 të tjerë ulje dënimi

 

Qeveria Shqiptare ka ndërmarrë në fund të këtij viti një nismë për miratimin e një amnistie penale, e cila, sipas autoriteteve, synon uljen e mbipopullimit në burgje, rehabilitimin e personave të dënuar dhe forcimin e sigurisë afatgjatë, në përputhje me standardet evropiane të drejtësisë.

 

Nisma u bë publike nga Edi Rama, i cili publikoi në rrjetet sociale një video sqaruese të ministrit të Drejtësisë, Besfort Lamallari, ku paraqiten kriteret dhe qëllimet e kësaj amnistie.

 

Sipas ministrit të Drejtësisë, amnistia vjen pas një analize të detajuar të situatës në sistemin penal shqiptar, të kryer në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, dhe adreson një problematikë të përsëritur: përdorimin e lartë të masës së paraburgimit. Aktualisht, në sistemin penitenciar ndodhen rreth 5 mijë persona, nga të cilët më shumë se gjysma janë të paraburgosur, një situatë që, sipas Lamallarit, kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe proporcionale.

 

“Mbipopullimi në burgje nuk është forcë e shtetit, por dobësi e sistemit,” është shprehur ministri, duke theksuar se kjo problematikë është ngritur në mënyrë të vazhdueshme edhe nga Këshilli i Evropës dhe partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë.

 

Nga zbatimi i amnistisë, rreth 380 persona pritet të përfitojnë lirim të menjëhershëm, ndërsa rreth 900 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Sipas Qeverisë, efekti i menjëhershëm i kësaj mase do të sjellë një ulje të popullimit në burgje me gati 7%, duke përmirësuar kushtet e trajtimit, sigurisë dhe rehabilitimit, si dhe respektin për dinjitetin njerëzor.

 

Ministri i Drejtësisë ka sqaruar se nga kjo amnisti përjashtohen kategorikisht personat e dënuar për krime të rënda, korrupsion dhe vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si dhe subjektet e hetuara nga SPAK apo të gjykuara nga GJKKO. “Nuk ka amnisti selektive apo favorizime, por kritere ligjore të qarta dhe transparente,” ka theksuar ai.

 

Sipas Qeverisë, drejtësia evropiane nuk matet me numrin e personave të burgosur, por me parandalimin e veprave penale, rehabilitimin dhe uljen e përsëritjes së tyre. Amnistia, sipas këtij qëndrimi, nuk përbën falje të shkeljes së ligjit, por një masë të kontrolluar që synon t’u japë një mundësi të dytë personave që mund të riintegrohen në shoqëri dhe pranë familjeve të tyre.

 

 

