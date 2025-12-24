Rama: shërbimi shëndetësor do modernizohet, do të futet inteligjenca artificiale në trajtimin e pacientëve
Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala, zhvilloi një vizitë në Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza në Tiranë, ku u takua me mjekë, infermierë dhe pacientë.
Gjatë vizitës, kryeministri theksoi se sistemi shëndetësor shqiptar do të vijojë procesin e modernizimit, duke përfshirë edhe përdorimin e inteligjencës artificiale në diagnostikim dhe trajtimin e pacientëve. Sipas tij, kjo do të sjellë rritje të cilësisë së shërbimit dhe eficiencë më të madhe në kujdesin shëndetësor.
Rama nënvizoi gjithashtu se në buxhet është parashikuar kapacitet për rimbursimin e rreth 400 pacientëve, ndërsa transformimi i QSUT-së do të vazhdojë edhe në vitet në vijim. Një tjetër fokus i rëndësishëm, sipas kryeministrit, mbetet përmirësimi i kushteve për stafin mjekësor.
“Do të vazhdojmë rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët, si dhe do të aplikojmë indeksimin e pagës mbi bazën e vjetërsisë në punë. Kjo do të vlejë për të gjithë stafin shëndetësor,” u shpreh Rama.
Në përfundim, ai theksoi se edhe viti i ardhshëm do të shënojë përmirësime cilësore në shërbimin shëndetësor, duke uruar personelin mjekësor dhe familjet e tyre për një fundvit sa më të gëzuar dhe një vit të ri më të mbarë.
