Punimet e braktisura në Delvinë rrezik për fëmijë, gra dhe të moshuar
Punimet e braktisura në Delvinë rrezik për fëmijë, gra dhe të moshuar. Banorë të një lagjeje në Delvinë kanë ngritur shqetësimin për gjendjen e një segmenti në hyrje të pallatit ku banojnë, duke denoncuar se punimet e kryera nga Bashkia Delvinë kanë mbetur të papërfunduara prej rreth 20 ditësh.
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Sipas ankesës së dërguar në Saranda Web, në hyrje të pallatit është lënë e braktisur dhe e ekspozuar rrjeta metalike e betonit, duke krijuar vështirësi për kalimin e banorëve dhe rrezik potencial për fëmijët, gratë dhe të moshuarit që kalojnë.
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“Ka rreth 20 ditë që është lënë në këtë gjendje. Pengohen fëmijët, të moshuarit dhe banorët e lagjes. Pranë ndodhen edhe stola ku qëndrojnë qytetarët”, shprehet qytetari që ka përcjellë shqetësimin.
Banorët kërkojnë ndërhyrjen e Bashkisë Delvinë për përfundimin e punimeve dhe eliminimin e çdo rreziku që mund të shkaktohet nga situata aktuale.
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Saranda Web pret edhe reagimin e institucioneve përgjegjëse lidhur me këtë shqetësim të ngritur nga qytetarët.
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