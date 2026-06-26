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Pas publikimit në Saranda Web, hidhet betoni dhe eliminohet rreziku për banorët në Delvinë

26/06/2611:00

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Pas publikimit në Saranda Web, hidhet betoni dhe eliminohet rreziku për banorët në Delvinë. Vetëm një ditë pas publikimitSaranda Web të shqetësimit të banorëve për punimet e lëna përgjysmë në një lagje të Delvinës, situata ka ndryshuar.

 

 

Paraditen e sotme është ndërhyrë në segmentin problematik dhe është hedhur shtresa e betonit, duke eliminuar rrezikun që prej rreth 20 ditësh shqetësonte banorët e zonës.

 

Denoncimi i publikuar dje evidentonte se në hyrje të pallatit ishte lënë e ekspozuar rrjeta metalike e betonit, duke krijuar vështirësi në lëvizje dhe rrezik për fëmijët, gratë, të moshuarit dhe banorët që kalonin çdo ditë në atë segment.

 

Pas publikimit, institucionet kanë reaguar duke përfunduar punimet. Fotot e dërguara sot nga banorët tregojnë se segmenti tashmë është shtruar me beton dhe zona është siguruar.

 

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