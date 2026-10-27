Pronat në Volloder: Të djathtët bllokuan mbledhjen, Bashkia Sarandë rikthen për votim projektvendimin
Pronat në Volloder, të cilat muajin e kaluar u bënë shkak për bllokimin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Sarandë, rikthehen sërish në rendin e ditës. Projektvendimi për transferimin e pesë pasurive në pronësi të bashkisë, që shkaktoi largimin e këshilltarëve të djathtë nga salla, është vendosur këtë herë si pika e parë e mbledhjes së parashikuar për të premten, më 30 tetor.
Mbledhja do të zhvillohet në orën 12:00 dhe do të nisë me shqyrtimin e ndryshimit të vendimit nr. 151, datë 23 dhjetor 2025, që lidhet me transferimin në pronësi të Bashkisë Sarandë të pasurive me numër 395, 409, 432, 430 dhe 441, në zonën e Volloderit.
I njëjti projektvendim ishte përfshirë si pikë e tetë në mbledhjen e muajit të kaluar, por nuk arriti të shqyrtohej deri në fund për shkak të kundërshtimeve të këshilltarëve të djathtë. Ata kërkuan sqarime për vendndodhjen e pronave dhe dokumentacionin mbi të cilin mbështetej kërkesa për transferimin e tyre.
Gjatë diskutimeve, këshilltari Gjergji Imeri kërkoi nga përfaqësuesit e administratës bashkiake të tregonin konkretisht se ku ndodheshin pasuritë, duke ngritur shqetësimin se këshilltarëve nuk u ishin vënë në dispozicion dokumentet e nevojshme për shqyrtimin e projektvendimit.
Debati u tensionua më tej pas ndërhyrjes së këshilltarit Përparim Ahmeti, i cili deklaroi se në zonën e Volloderit kishin nisur piketimet dhe rrethimet. Ai kërkoi shpjegime për këto veprime dhe, në mungesë të sqarimeve, njoftoi largimin nga mbledhja.
Pas tij, këshilltari Vesel Koçiu u bëri thirrje edhe këshilltarëve të tjerë të djathtë të largoheshin nga salla. Braktisja e mbledhjes bëri që Këshilli Bashkiak të mbetej pa kuorumin e nevojshëm për vijimin e punimeve, duke sjellë ndërprerjen e saj.
Një muaj më vonë, projektvendimi për pronat në Volloder rikthehet për shqyrtim, por këtë herë administrata bashkiake e ka vendosur në krye të rendit të ditës. Nga njoftimi i mbledhjes nuk rezulton nëse ndërkohë janë dhënë sqarimet dhe dokumentacioni i kërkuar nga këshilltarët gjatë debatit të mëparshëm.
Përtej përplasjes mes këshilltarëve të djathtë dhe administratës bashkiake, mbetet për t’u sqaruar se çfarë ndryshimi kërkohet në vendimin e dhjetorit 2025, ku ndodhen saktësisht pasuritë dhe për çfarë do të përdoren pas kalimit në pronësi të Bashkisë Sarandë.
Mbledhja e 30 tetorit do të tregojë nëse projektvendimi do të marrë miratimin e Këshillit Bashkiak apo nëse kërkesat për transparencë mbi pronat në Volloder do të sjellin një tjetër debat mes këshilltarëve.
Debati i mbledhjes së kaluar, përfshirë kundërshtimet dhe largimin e këshilltarëve të djathtë, është transmetuar nga Saranda Web.