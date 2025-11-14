Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri
Situatë shqetësuese për prindërit e fëmijëve në kopshte dhe shkolla. Burime të Saranda Web konfirmojnë se në një prej kopshteve të qytetit janë konstatuar të paktën dy raste me morra (pedikulozë), çka ka ngritur alarmin te familjarët dhe institucionet arsimore.
Sipas burimeve, stafi i kopshtit ka njoftuar menjëherë prindërit e fëmijëve për këtë situatë, duke u kërkuar që të kontrollojnë me kujdes kokën e fëmijëve të tyre dhe, nëse konstatojnë shenja të pranisë së morrave, të marrin masat e duhura mjekësore dhe higjienike.
Çfarë kërkohet nga prindërit:
– Të kontrollojnë fëmijët për kruarje të vazhdueshme në kokë, skuqje ose praninë e vezëve të morrit (thërriza të bardha pranë rrënjëve të flokëve).
– Të përdorin menjëherë trajtimet kundër morrave të rekomanduara nga farmacistët ose mjekët pediatër.
– Të njoftojnë institucionin arsimor nëse konfirmojnë rast pozitiv, për të parandaluar përhapjen.
Pedikuloza është një fenomen që shpesh përhapet shpejt në ambiente kolektive, sidomos në kopshte dhe shkolla, prandaj reagimi i shpejtë i prindërve dhe i institucioneve është thelbësor për të frenuar situatën.
