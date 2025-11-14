logo
0
Rezervime Suvenire

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri

14/11/2517:49

Shperndaje:

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri

 

Situatë shqetësuese për prindërit e fëmijëve në kopshte dhe shkolla. Burime të Saranda Web konfirmojnë se në një prej kopshteve të qytetit janë konstatuar të paktën dy raste me morra (pedikulozë), çka ka ngritur alarmin te familjarët dhe institucionet arsimore.

 

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar Në Sarandë ka rënë morri

 

Sipas burimeve, stafi i kopshtit ka njoftuar menjëherë prindërit e fëmijëve për këtë situatë, duke u kërkuar që të kontrollojnë me kujdes kokën e fëmijëve të tyre dhe, nëse konstatojnë shenja të pranisë së morrave, të marrin masat e duhura mjekësore dhe higjienike.

 

Çfarë kërkohet nga prindërit:

 

 – Të kontrollojnë fëmijët për kruarje të vazhdueshme në kokë, skuqje ose praninë e vezëve të morrit (thërriza të bardha pranë rrënjëve të flokëve).

 – Të përdorin menjëherë trajtimet kundër morrave të rekomanduara nga farmacistët ose mjekët pediatër.

 – Të njoftojnë institucionin arsimor nëse konfirmojnë rast pozitiv, për të parandaluar përhapjen.

 

Pedikuloza është një fenomen që shpesh përhapet shpejt në ambiente kolektive, sidomos në kopshte dhe shkolla, prandaj reagimi i shpejtë i prindërve dhe i institucioneve është thelbësor për të frenuar situatën.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Vangjel Agora drejt botimit të librit të ri: “Atje ku shkëndija e artit skenik bëri streh”

Vangjel Agora drejt botimit të librit të ri: “Atje ku shkëndija e artit skenik bëri streh”
Ngrihet grupi i punës për njohjen e viteve të punës me Greqinë. Drejt marrëveshjes së shumëpritur për pensionet

Ngrihet grupi i punës për njohjen e viteve të punës me Greqinë. Drejt marrëveshjes së shumëpritur për pensionet
Rama: Shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët do të bëhet në fillim të dhjetorit

Rama: Shpërndarja e bonusit të fundvitit për pensionistët do të bëhet në fillim të dhjetorit
Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri

Prindër të fëmijëve në kopshte dhe shkolla të alarmuar: Në Sarandë ka rënë morri
Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web

Reagim i shpejtë i institucioneve: Ura në Metoq riparohet pas denoncimit në Saranda Web
Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët &#8211; VIDEO

Sulm me shkopinj ndaj maturantit dhe të miturës, Policia shpall në kërkim 4 autorët – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.