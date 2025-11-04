logo
Prefektja Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë, takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë

04/11/2517:26

Prefektja e Qarkut Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë – takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë

 

Ditën e sotme, Prefektja e Qarkut Vlorë, Evis Allushi, ka zhvilluar një vizitë prezantuese në qytetin e Sarandës, ku ka mbajtur një sërë takimesh me përfaqësues të institucioneve vendore dhe drejtues të shërbimeve publike.

 

Prefektja e Qarkut Evis Allushi zhvillon vizitë prezantuese në Sarandë – takim me zjarrfikësit dhe drejtuesit lokalë

 

Gjatë takimit me drejtuesit e institucioneve shtetërore, prefektja theksoi rëndësinë e monitorimit dhe kontrollit të zbatimit të programit të qeverisë, duke kërkuar më shumë angazhim, bashkëpunim dhe përgjegjësi në zbatimin e politikave publike, si dhe në përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

 

Një prej ndalesave të saj ishte në Shërbimin Zjarrfikës të Sarandës, ku prefektja Allushi u njoh nga afër me kushtet e punës dhe mjetet e ndërhyrjes që disponon ky sektor. Ajo bashkëbisedoi me punonjësit zjarrfikës për nevojat, vështirësitë dhe kërkesat që kanë në përballjen me emergjencat, sidomos gjatë sezonit turistik.

 

Në përmbyllje të ditës, Prefektja zhvilloi një takim me drejtuesit e MZSH-ve dhe strukturave të emergjencave civile të bashkive Sarandë, Konispol, Finiq dhe Delvinë, ku u diskutua mbi forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rritjen e gatishmërisë për situatat emergjente në të gjithë qarkun Vlorë.

 

Saranda përmbytet sërish: Ujërat e zeza dhe të bardha pushtojnë Shëtitoren pas vetëm 15 minutash shi

 

