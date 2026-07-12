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Policia reagon pas denoncimit të avokatit, arrestohet 43-vjeçari për dhunën në Syrin e Kaltër

12/07/2622:16

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Policia reagon pas denoncimit të avokatit Arben Llangozi, arrestohet 43-vjeçari për dhunën në Syrin e Kaltër

 

Pas denoncimit publik të bërë nga avokati Arben Llangozi për dhunimin e administratorit të një subjekti që jep me qira biçikleta elektrike në zonën turistike të Syrit të Kaltër, ka ardhur edhe reagimi zyrtar i Policisë së Sarandës.

 

Policia reagon pas denoncimit të avokatit Arben Llangozi, arrestohet 43-vjeçari për dhunën ndaj administratorit të biçikletave në Syrin e Kaltër

 

Sipas Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 12:00 në parkimin e Syrit të Kaltër, ku gjatë një konflikti për pagesën e dëmit të shkaktuar nga humbja e çelësit të një biçiklete, shtetasi A.H., 43 vjeç, banues në Kamëz, ka goditur me sende të forta administratorin e subjektit, A.L., 27 vjeç, banues në Stjar të Delvinës.

 

Si pasojë e goditjeve, 27-vjeçari ka pësuar fraktura dhe është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

Në përfundim të veprimeve të para hetimore, Policia arrestoi në flagrancë 43-vjeçarin për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

 

Ndërkohë, në gjendje të lirë janë proceduar edhe tre persona të tjerë të përfshirë në konflikt: A.H., 45 vjeç, vëllai i të arrestuarit, S.Ç., 20 vjeç, banues në Dërmish të Finiqit, si dhe vetë administratori i subjektit, A.L., 27 vjeç. Ata akuzohen për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje” dhe “Prishja e qetësisë publike”.

 

Në denoncimin e publikuar më herët nga avokati Arben Llangozi pretendohej se administratori ishte goditur fillimisht me grushte dhe më pas me një gur në kokë, duke pësuar fraktura në të dyja duart gjatë përpjekjes për t’u mbrojtur. Policia, nga ana e saj, konfirmon konfliktin, arrestimin e autorit të dyshuar dhe procedimin penal të personave të tjerë të përfshirë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë. Saranda Web

 

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