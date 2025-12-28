Policia e Sarandës sekuestron fishekzjarret e Vitit të Ri – VIDEO
Policia e Sarandës sekuestron fishekzjarret e Vitit të Ri
Policia e Sarandës njofton se, në kuadër të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike, në prag të festave të fundvitit, kanë vijuar kontrollet në subjekte tregtare në qytetin e Sarandës.
Gjatë kontrolleve të ushtruara në dy subjekte tregtare, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë konstatuar 982 fishekzjarre dhe 250 kuti me kapsolla, të cilat mbaheshin për tregtim në kundërshtim me ligjin.
Lëndët piroteknike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë. Në vijim të veprimeve, nisi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj dy pronarëve të subjekteve tregtare, shtetasve L. M., 26 vjeç dhe M. H., 55 vjeç, banues në Sarandë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
