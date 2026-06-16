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Pita Gyros Andreas në Sarandë kërkon staf

16/06/2622:19

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Pita Gyros Andreas në Sarandë kërkon të punësojë:

 

Punonjës për Fast Food

Kamarier/e

 

Kontakt: 069 644 6413

 

Pita Gyros Andreas në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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