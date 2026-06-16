Pita Gyros Andreas në Sarandë kërkon staf
Pita Gyros Andreas në Sarandë kërkon të punësojë:
Punonjës për Fast Food
Kamarier/e
Kontakt: 069 644 6413
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